بسبب دعم أوكرانيا.. أمريكا ترفض تعيين بن والاس أمينًا للناتو

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض ترشيح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو" بسبب "الدعم غير المسبوق" لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة في بداية تقريرها إنه “تم حظر ترشيح بن والاس”، حيث يدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن تعيين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في هذا المنصب.

وأضافت أن وزير الدفاع البريطاني كان المرشح المفضل لعدد من الدول الأعضاء في "الناتو"، ولكن كان هناك توتر كبير مع واشنطن، الزعيم الفعلي للحلف، بسبب دعم بن والاس غير المسبوق لأوكرانيا والدعم العسكري لكييف، بما في ذلك ما يتعلق بالدبابات وصواريخ كروز بعيدة المدى، حيث ذهب إلى أبعد من الولايات المتحدة".

والأسبوع الماضي، أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج أنه لا يسعى إلى التمديد في منصبه، وسيظل لمدة سنة أخرى حتى 1 أكتوبر 2024.

وتسلم ستولتنبرج أول مرة منصبه في بداية شهر أكتوبر سنة 2014.