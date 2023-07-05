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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفل غنائي ضخم يجمع شارموفرز وشاهين في الإسكندرية.. 20 يوليو

صدى البلد

يستعد فريق شارموفرز ومغنى الراب شاهين لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 20  يوليو الجارى وذلك  بنادي الاتحاد بسموحة الإسكندرية.

وبدأ فريق شارموفرز ومغنى الراب شاهين الترويج للحفل من خلال صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بنشر البوستر الدعائى للحفل.
أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بفئتين مختلفتين الأولى بـ557 جنيه أما الفئة الثانية بـ357 جنيه.

ألبوم فريق شارموفرز

يذكر أن فرقة شارموفرز طرحت أغنية "الحمد لله" وهى الأغنية السابعة والأخيرة من ألبومها الجديد "كرڤان"، الذى بدأت فى طرح أغنياته، مع انطلاق العام الجديد. 


وفى هذا الألبوم قدمت شارموفرز لمحبيها ومتابعيها، مجموعة متنوعة من الأغنيات، تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة. 

أغنية " الحمد لله" - Lyrics Video- دارت فكرتها فى إطار إنسان يحمد الله على تخطيه مرحلة صعبة فى حياته، حتى وصل إلي طريق النجاح، وراحة البال.

 

أغنية "الحمد لله" كلمات وألحان أحمد بهاء وموسيقى وتوزيع محمد العرقان - محمد الفاره- عادل محمد، ومن إنتاج فريق شارموفرز.. والأغنية الآن على اليوتيوب، والمواقع الاجتماعية، والمتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو.

 

وتقول كلمات "الحمد لله“: كتير مع نفسى بفكر هقدر ولا لا.. و اما مفكرش بعدى الصعب ..  فاتح صدرى ووخدانى الجلاله.. ومبستهترش مبتكلمش كتير الحمدلله الحمد الحمد لله ..  اهلى راضيين عليا الحمدلله الحمد الحمد لله .. مش خايف من الجاى دلوقتى بنام مش زى زمان ..  ايام كنت اسهر كانوا يحكولى عن الاحلام”.

ألبوم فريق شارموفرز فرقة شارموفرز فريق شارموفرز الراب شاهين شاهين

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