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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لإنقاذ أرواح البشر.. الأمم المتحدة تدعو لإجراءات استباقية ضد موجة حر مميتة

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

يشهد العالم ظاهرة ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة والتي تعرف باسم ظاهرة «إل نينيو» حيث دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة تلك الظاهرة من أجل إنقاذ الكثير من الأرواح.

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وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية ، أشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ ظاهرة «إل نينيو» ستتواصل على مدار العام مع كثافة من المحتمل أن تكون «معتدلة على الأقلّ»، معلنة «بداية الحلقة» مع احتمال فرصة استمرارها في النصف الثاني من العام بنسبة 90%.

وفي 8 يونيو أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي عن وصول ظاهرة «إل نينيو».

وعادة ما يصبح تأثير ارتفاع درجات الحرارة واضحاً بعد عام من تطور الظاهرة، وبالتالي من المرجح أن يكون ملموساً أكثر في عام 2024.

وقال مدير وكالة الأمم المتحدة للأرصاد الجوية والمناخ، بيتيري تالاس، في بيان: «إن وصول ظاهرة إل نينيو سيزيد بشكل كبير من احتمال تجاوز الأرقام القياسية لدرجات الحرارة والتسبب في حرارة أشد في أجزاء كثيرة من العالم وفي المحيطات».

وأضاف أنّ «إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عن ظاهرة إل نينيو هو إشارة للحكومات في جميع أنحاء العالم من أجل أن تستعدّ للحدّ من آثارها على صحتنا ونظامنا البيئي واقتصاداتنا».

وفي هذا الصدد، شدّد على أهمية أنظمة الإنذار المبكر والتدابير اللازمة لاستباق الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بهذه الظاهرة المناخية الكبرى «لإنقاذ الأرواح وسبل العيش».

كما أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها. وتخشى خصوصاً زيادة الأمراض المتعلقة بالمياه، مثل الكوليرا، بالإضافة إلى الأوبئة التي ينقلها البعوض، مثل الملاريا وحمّى الضنك، علاوة على الأمراض المعدية مثل الحصبة والتهاب السحايا، وفق ما ذكرت للصحافيين المديرة المكلفة بالصحة العامة والبيئة في المنظمة ماريا نيرا.

درجات الحرارة الأمم المتحدة

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