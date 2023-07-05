لماذا فشل إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي؟

كشف وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، عن سبب عدم نجاح إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي في الاحتراف بالدنمارك.

سبب فشل إمام عاشور مع ميتلاند

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية: “محمد صلاح والنني حالة خاصة في الكرة المصرية الثنائي كان قادر على التأقلم في الخارج”.

وتابع: “عكس إمام عاشور لاعب لديه إمكانيات جيدة لكن ماذا عن التأقلم؟ لا يدرك كيفية التأقلم”.

تأقلم إمام عاشور كلمة السر

وأضاف: “على إمام عاشور أن يعمل بشكل جيد على فكرة التأقلم في الخارج”.

وانتهى موسم إمام عاشور بإصابة قوية، لم يعلن ناديه عن تفاصيلها، ليعود إلى مصر لتنفيذ برنامجه العلاجي، وتلقى العديد من العروض المصرية من الأهلي وبيراميدز، ومن ضمنها أيضا اقتراح عودته لناديه السابق الزمالك.