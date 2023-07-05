عقب السداسية.. ميدو برفقه لاعبي الزمالك من داخل القلعة البيضاء.. شاهد

نشر الإعلامي أحمد حسام ميدو، صورة جديدة له من داخل نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وظهر ميدو برفقه اللاعب محمود شيكابالا وحارس المرمى محمد صبحي، وعلق كاتبًا: “صباح الخير.. الزمالك”.

تقدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، باعتذار إلى شوقي غريب، المدير الفني لنادي المقاولون، بعد انتهاء اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وخسر المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف، أمام الزمالك، وشهدت هذه النتيجة استعراض السنغالي نداي، لاعب الفريق الأبيض بالكرة.