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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عانى منه علاء عبد الخالق.. أمراض غير متوقعة ينتج عنها فقدان البصر

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

بعد أن توفي الفنان علاء عبد الخالق عن عمر يناهز 59 عاما، ذكرت بعض التقارير الصحفية أنه كان مصابا منذ  10 سنوات بمرض ضعف شديد في العصب البصري أثر على صحته.

الفنان علاء عبد الخالق كان على وشك فقدان  البصر بشكل كامل، وهذا المرض جعله يرتدي نظارة سوداء بشكل مستمر خلال أيامه الأخيرة قبل وفاته.

 نرصد تفاصيل مرض العصب البصري أسبابه وأعراضه والأمراض التي يسببها وفقا لموقع Medicalxpress


ما هو إلتهاب العصب البصري؟

 
التهاب العصب البصري هي حالة مرضية تصيب العصب الذي يرسل رسائل من العين إلى الدماغ، وهو العصب البصري بالالتهاب، يمكن أن يحدث الالتهاب بشكل مفاجئ للعصب البصري،  ويسبب هذا الالتهاب رؤية ضبابية، وضعف في رؤية الألوان، وهي حالة مرضية شائعة للأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، ولكن يمكن العلاج من هذا الالتهاب بشكل نهائي وأحيانا دون تلقي العلاج.

 

أسباب التهاب العصب البصري

العدوى، مثل التهاب الدماغ الفيروسي خاصة عند الأطفال و التهاب السحايا، و الزهري، و التهاب الجيوب، و السل، و فيروس العَوَز المَناعي البَشَري المُكتَسَب 
انتشار ورم سرطاني  يؤدي إلى العصب البصري

المواد الكيميائية أو الأدوية مثل الرصاص، وميثيل الكحول، والكينين، وبعض المضادَّات الحيوية
التهاب النخاع والعصب البصري  

داءُ الأجسام المضادة الذاتية للبروتين السكري المياليني للخلية الدبقية قليلة التغصن

ومن الأَسبَاب النادرة داء السكَّري، وفقر الدَّم الخبيث، وبعض أمراض المناعة الذاتية، وداء غريفز الذي يؤثِّر في الحجاج (التجويف الذي يضم كرة العين)، ولسعات النحل، والإصابات.
ولكن، غالبًا ما يكون سبب التهاب العصب البصري غير معروف.

الإصابة بالالتهابات البكتيرية مثل مرض لايم.
الإصابة بالعدوى الفيروسية مثل الحصبة و النكاف.

أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة، التهاب النخاع و الأعصاب و الساركويد.
تناول بعض الأدوية، بما في ذلك بعض المضادات الحيوية.

أعراض التهاب العصب البصري

-يسبب التهاب العصب البصري فقدان البصر، والذي قد يكون خفيفًا أو شديدًا، وقد يحدث في عين واحدة أو كلتا العينين.

- قد يتفاقم فقدان الرؤية في غضون يوم أو يومين.

- قد تترواح الرؤية في العين أو العينين المصابتين بين الطبيعي تقريبًا وحتى العمى الكامل.

- قد تتأثر رؤية الألوان بشكل خاص، ولكن المريض قد لا يدرك ذلك.يعاني معظم المرضى من ألم خفيف في العين، والذي غالبًا ما يزداد مع حركة العين.

- غالبًا ما يستعيد المريض الرؤية في غضون شهرين أو ثلاثة بحسب سبب الحالة، ولكن ليس من الضروري أن يستعيدها بشكل كامل.

- قد يعاني بعض المرضى من نوبات متكررة لالتهاب العصب البصري.

- الأشخاص الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد.

- السيدات أكثر عرضة للإصابة بالمرض.
الأشخاص من عمر 20 إلى 40 عاما.
- الأشخاص الذين لديهم جينات معينة تزيد من احتمالات الإصابة.

- فقدان الرؤية المؤقت: وعادة ما يكون بعين واحدة فقط، وقد يكون تشويش في الرؤية أو وجود نقطة مظلمة بشكل كامل، ويمكن أن يستمر هذا الأمر لمدة أسبوعين أحيانًا.
- ألم حول منطقة العيون: ويزداد هذا الألم مع حركة العين.
- فقدان القدرة على تمييز الألوان: فقد تظهر بشكل مغاير للوضع الطبيعي وقد تكون غير قادرًا على التمييز ما بين بعض الألوان.
- إضاءة في العين: حيث تظهر أضواء وومضات عند تحريك العين.
- ضعف النظر: بحيث تحدث صعوبة في الرؤية الجانبية، كما قد يظهر ثقب في مجال الرؤية المركزية


مضاعفات العصب البصري
من أبرز مضاعفات التهاب العصب البصري، ما يلي:

تلف العصب البصري: قد تسبب هذه الحالة

تغيرات في الرؤية: يجب أن يكون البصر حادًا كما كان قبل الاصابة، ولكن قد لا ترى الألوان أيضًا.


الآثار الجانبية للأدوية
المنشطات التي تستخدم في الغالب لعلاج العصب البصري تضعف جهاز المناعة، لذلك  قد تكون نسبة الإصابة بالعدوى بشكل أكبر .

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