عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالصناعة في السنوات الأخيرة

مصانع
مصانع

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الصناعة تعتبر القاطرة الحقيقة للتنمية في أي دولة، مشددًا على أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بهذا القطاع في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث إنها أقامت مدناً صناعية جديدة متكاملة مثل: مدينة الجلود في الروبيكي، مدينة الغذاء العالمية، مدينة الدواء العالمية، إضافة إلى مدن صناعية ضخمة للغاية جرى إنشاؤها، إلى جانب تدشين 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة منذ عام 2014 حتى الآن.

txt

خبير اقتصادي: الصناعة المصرية تشهد طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة

وأضاف «عبدالعظيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك توزيعاً جغرافياً للصناعات على مستوى المحافظات، بمعنى الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في كل محافظة من حيث المواد الخام أو الموقع أو الموارد البشرية أو العمالة الفنية الماهرة في صناعات محددة، مثل تميز محافظة دمياط بصناعة الأثاث.

تابع «عبدالعظيم» أن الدولة أولت قضية التشريعات أهمية كبيرة من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديدة، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب قانون هيئة التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، يأتي ذلك علاوة على تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، موضحا أن رفع شعار «صنع في مصر» يتطلب أمرين هما: الجودة والسعر، ومن هنا تكمن أهمية الرقابة على الجودة وتحسين المنتج المصري حتى يقتنع به المستهلك المحلي  لكي يحل محل نظيره المستورد.

اقتصادي خبير اقتصادى الصناعة اخبار التوك شو أخبار التوك شو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

الزمالك يعلن عن صفقاته الجديدة استعدادا للبطولة العربية بالسعودية

تطورات جديدة في أزمة سداد غرامة كهربا.. تفاصيل

هتزيد تاني.. مفاجأة في أسعار السجائر للمستهلكين

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم .. 4 خطوات للحصول عليها

شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

موضوعات متعلقة

خبير اقتصادي: الصناعة المصرية تشهد طفرة حقيقية خلال السنوات الأخيرة

ترشيحاتنا

صحيفة عبرية حول «عملية جنين»: الفلسطينيون فهموا ما لا تستوعبه إسرائيل

مرتضى منصور: فيفا أمهل كهربا 6 أيام لسداد غرامة الزمالك قبل إيقافه

نيران صديقة.. إعلان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل جندي في جنين

الأزهر يدين أحداث جنين: على الجميع تحمل مسئولياته لوقف إرهاب الصهاينة 

برلمانية: الإفراج الجمركي عن المستلزمات الطبية يسهم بسد فجوات العجز داخل المستشفيات

الإسكان: افتتاح ميدان 30 يونيو بمدينة الشروق واستكمال تطوير الطرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عرش بريطانيا وقرينته يزينان الكعك في ذكري طبية مهمة.. شاهد

بعد العيد| الموظفون على أعتاب 10 أيام إجازة خلال هذا الشهر

الأقلام الرصاص على وشك إدخال أمريكي موسوعة جينيس.. ما القصة؟

على غرار حمدي فتحي.. رسميا نجم جديد يغادر الأهلي

فيديو

«قلة أدب وعيال بجحة».. جوري بكر تهاجم أسعار الساحل الشمالي | ما القصة؟

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ