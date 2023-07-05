اقتصادي: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالصناعة في السنوات الأخيرة

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن الصناعة تعتبر القاطرة الحقيقة للتنمية في أي دولة، مشددًا على أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بهذا القطاع في إطار توجيهات القيادة السياسية، حيث إنها أقامت مدناً صناعية جديدة متكاملة مثل: مدينة الجلود في الروبيكي، مدينة الغذاء العالمية، مدينة الدواء العالمية، إضافة إلى مدن صناعية ضخمة للغاية جرى إنشاؤها، إلى جانب تدشين 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة منذ عام 2014 حتى الآن.

وأضاف «عبدالعظيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم يارا مجدي ورامي الحلواني، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك توزيعاً جغرافياً للصناعات على مستوى المحافظات، بمعنى الاستفادة من المزايا النسبية الموجودة في كل محافظة من حيث المواد الخام أو الموقع أو الموارد البشرية أو العمالة الفنية الماهرة في صناعات محددة، مثل تميز محافظة دمياط بصناعة الأثاث.

تابع «عبدالعظيم» أن الدولة أولت قضية التشريعات أهمية كبيرة من خلال إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديدة، واللائحة التنفيذية الخاصة به، إلى جانب قانون هيئة التنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، يأتي ذلك علاوة على تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، موضحا أن رفع شعار «صنع في مصر» يتطلب أمرين هما: الجودة والسعر، ومن هنا تكمن أهمية الرقابة على الجودة وتحسين المنتج المصري حتى يقتنع به المستهلك المحلي لكي يحل محل نظيره المستورد.