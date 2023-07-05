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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احرص عليها.. علي جمعة: مصافحة الحاج قبل دخول بيته يغفر ذنبك

الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، المفتي السابق وعضو كبار هيئة العلماء

قال الدكتور على جمعة، المفتي السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن من أراد أن يغفر الله ذنبه فعليه إن يلتقى بأحد حجاج بيت الله الحرام ، وأن يصافحه ويخبره أن يستغفر الله له قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور الذنب.

واستشهد “جمعة” بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عندما قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ ، وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ ، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ ".


وظائف العائدين من الحج

1- الحفاظ على اللسان «اضمن لي ما بين فكيك وفَخِذيك أضمن لك الجنة».
2- الحفاظ على الفروض.
3- عدم الغضب ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ - ﷺ - : أَوْصِنِى . قَالَ : « لاَ تَغْضَبْ » . فَرَدَّدَ مِرَارًا ، قَالَ :« لاَ تَغْضَبْ ».
4- كثرة الذكر ، بأن يجعل له ورد يومي من الذكر ،وهناك الذكر المحض مثل : (سبحان الله ، الحمدلله ....) والقرآن الكريم ذكر.
5- المداومة على فعل الخيرات ، « أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ ».

وظائف العائدين من الحج

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