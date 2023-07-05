الجيش الإسرائيلي: سنعود إلى جنين مرة أخرى.. ولا توجد حلول سحرية

علق جيش الاحتلال الإسرائيلي، على انتهاء العملية العسكرية على مدينة ومخيم جنين، والتي أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إن قوات أمن الاحتلال ستدخل جنين مرة أخرى لاستكمال الاعتقالات بناءً على معلومات استخبارية من المتوقع أن يتم تلقيها في وقت لاحق.

وأضاف هاجاري، في مقابلة إذاعية، صباح اليوم، الأربعاء: "سنعود إلى المخيم ، وفقًا لمعلومات استخبارية ، وسنعتقل الباقين ونتعامل معهم"، لافتا "نستعد لنشاط روتيني ولا يوجد حل سحري هنا".

ووصف الناطق العملية بالمعقدة في بيئة معادية، وقال إنه جرى خلالها اعتقال 300 فلسطيني يعتقد أن 30 منهم "مطلوبون ضمن أهداف العملية، بينما تم قتل 12 فلسطينيا في العملية".

وادعى الناطق أن العملية حققت الهدف الرئيسي لها وهو الحيلولة دون تحول مخيم جنين لمأوى للمسلحين في مناطق شمال الضفة، بالإضافة لتدمير البنى التحتية العسكرية، ومنها مختبرات المتفجرات وأماكن تخزين العبوات.