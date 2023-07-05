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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول تركي: مصر أهم شريك لنا في التصدير والتجارة

صدى البلد

قال رئيس مجلس الأعمال التركي – المصري، مصطفى دنيزر، اليوم الأربعاء، إن مصر ستصبح في الفترة المقبلة أهم شريك لتركيا في التصدير والتجارة، مشيرا إلى أن حجم التجارة الثنائية بينهما قد يصل إلى 20 مليار دولار.

ورجح المسئول التركي أن ينعكس قرار تركيا ومصر برفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين في الفترة المقبلة، حسبما نقلت وكالة “الأناضول”.

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وأضاف أن كلا الجانبين يشجعان على الاستثمارات المتبادلة، ولفت إلى وجود ما بين 15 و20 مشروعا استثمارا تركيا مهمًا في مصر، خاصة في المنسوجات والملابس.

وتابع المسئول التركي: "إضافة إلى ذلك، من المنتظر القيام باستثمارات جديدة في الفترة المقبلة في قطاعات بيع التجزئة والطاقة والأجهزة المنزلية والنقل".

وأوضح: "حجم تجارتنا المتبادلة نحو 10 مليار دولار، ولأول مرة بدأت مصر في تحقيق فائض في الحساب الجاري عبر الطاقة، ويمكننا زيادة الميزان التجاري إذا نجحنا في إدخال المنتجات التركية إلى مصر".

وأردف دنيزر قائلًا: "يمكن أن يصل حجم التجارة الثنائية التي تتكون بشكل رئيسي من المنتجات الصناعية إلى 15-20 مليار دولار".

وذكر أن مصر لديها اتفاقيات تجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع عدة دول من أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أمريكا الجنوبية، مبينًا أن هذا الوضع يشجع المستثمرين الأتراك أيضًا على التوجه نحو مصر.

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