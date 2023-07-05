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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معدل التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا

معدل التضخم في تركيا
معدل التضخم في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى خلال 18 شهرا

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا ليسجل 38.21 في المئة في يونيو الماضي، وهو أدنى مستوى خلال 18 شهرا، على عكس توقعات الأسواق.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان اليوم الأربعاء، "سجل معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي 38.21 في المئة، مقارنة مع 39.59 في المئة العام الماضي".

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في يونيو 3.92 في المئة.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا، ما تسبب بارتفاع حاد في التضخم السنوي العام الماضي، بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن برنامج اقتصادي جديد تم بموجبه خفض أسعار الفائدة.

وأدى ذلك إلى تراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية، إذ فقدت 30 في المئة من قيمتها أمام العملات الأجنبية خلال أقل من شهر، إذ تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 26 ليرة.

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