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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من كاف بشأن السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

الأهلي
الأهلي

أكد تقرير صحفي، اليوم، الأربعاء، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يدرس تأجيل مباراة السوبر الإفريقي، والمقرر إقامتها بين فريقي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

كاف يدرس تأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

ويخوض الأهلي لقاء السوبر الإفريقي بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا، فيما توج اتحاد العاصمة بكأس الكونفدرالية.

وكان كاف قد قرر في وقت سابق إقامة مباراة الشوبر الإفريقي أحد أيام 11 و12 و13 من شهر أغسطس المقبل.

وذكر التقرير، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس تأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري لموعد آخر، بدلا من الموعد المحدد مسبقا.

وسيتم تحديد الموعد الجديد للمباراة خلال اجتماع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في كوت ديفوار نهاية الأسبوع المقبل.

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