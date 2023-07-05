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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس قاتلة طفليها خنقا بالبطانية في الغردقة 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت النيابة العامة بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حبس سيدة تدعى "أ.م" تبلغ من العمر 32 عاما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما أقدمت الأم بلا رحمة، على قتل طفليها خنقا ببطانية، بعدما فشلت في استخراج أوراق ثبوت لهما "شهادات ميلاد" وذلك بسبب زواجها عرفيا، خوفا من افتضاح أمرها.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من مستشفى الغردقة العام، يؤكد وجود شبهة جنائية لطفلين جاءت بهما والدتهما تزعم اختناقهما من الغاز.

وتوجه فريق من مباحث قسم ثان الغردقة برئاسة المقدم مصطفى حلمي مصطفى، و بناء على توجيهات مدير أمن البحر الأحمر اللواء محي سلامة، وإشراف العميد أشرف البيلي مدير المباحث.

وتم ضبط السيدة وتدعى "ا.م" تبلع من العمر 32 عاما، وفي التحقيقات اعترفت بوضعها بطانيه على وجهي طفليها التوأم اللذين يبلغان من العمر 4 سنوات حتى تأكدت من وفاتهما؛ بسبب فشلها في إثبات النسب، خاصة وأنها متزوجة عرفيا منذ 5 أعوام.

وأضافت في التحقيقات أنها توجهت بهما إلى مستشفى الغردقة العام وأخبرت الأطباء أن تسريب الغاز بالشقة السبب في الوفاة، ولكن تم اكتشاف أمرها.

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