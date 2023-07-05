المخابرات الأمريكية تشكك في سيطرة زيلينسكي على الجيش الأوكراني بشكل كامل

أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول استخباراتي لم تذكر اسمه، بأن وكالة المخابرات المركزية لا تستبعد أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لا يسيطر بشكل كامل على الجيش.

وحسب “نيوزويك”، قال المسؤول الاستخباراتي: ”مع الهجوم على جسر القرم، اكتشفت وكالة المخابرات المركزية أن زيلينسكي إما لم يكن لديه سيطرة كاملة على قواته المسلحة، أو لا يريد أن يعرف عن أفعال معينة".

وأضاف: “لم تكن وكالة المخابرات المركزية على علم مسبق بهجوم جسر القرم، ولا بالهجوم على مطار إنجلز العسكري الذي وقع لاحقا”.

وأوضح أن “وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لا تزال تحاول معرفة أصل الهجوم على جسر القرم”.

ومنذ قليل، أفادت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، نقلا عن ضابط استخبارات، بأن الولايات المتحدة حددت عملاء المخابرات الروسية في الحكومة والجيش الأوكرانيين.

وحسب “نيوزويك”، قال ضابط الاستخبارات: “لقد اكتشفنا عملاء استخبارات روس داخل الحكومة الأوكرانية وداخل الجيش، وكذلك في أجزاء أخرى كثيرة من السلسلة"، مؤكدا بكلماته التصريحات التي صدرت في الولايات المتحدة، لكن دون إعطاء أي تفاصيل أو تأكيد فعلي لذلك.

وأشار إلى أن أنشطة ضباط المخابرات الروسية سجلت في بلدان أخرى في أوروبا الشرقية.

وأوضحت “نيوزويك”، أن هناك أنشطة استخباراتية أمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن وكالة المخابرات المركزية تستخدم بولندا كمركز تتواصل من خلاله مع عملائها في روسيا وأوكرانيا.