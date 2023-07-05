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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يُكرم العاملين بالإدارة الهندسية لجهودهم فى إنجاز المشروعات

صدى البلد

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، العاملين بالإدارة العامة للإدارة الهندسية بالإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، علي جهودهم خلال الفترة الماضية، بحضور محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتورة داليا رضا مدير عام الإدارة الهندسية، وفريق عمل الإدارة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير للعاملين بالإدارة الهندسية علي حجم الانجازات التى تمت فيما يتعلق بمعدلات انجاز المشروعات الإنشائية فى مختلف محافظات الجمهورية ، مشيرًا إلي أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الدولة ونهج وزارة الشباب والرياضة في تكريم أبناءها المجتهدين والمتفانين في عملهم.

من جانبه، قدم محمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية الشكر لوزير الشباب والرياضة علي هذا التكريم، الذي يعد تعظيماً لجهود النماذج المتميزة من العاملين، ويعكس مدي التقدير  لكافة المجهودات العظيمة التي تخدم الوطن.

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