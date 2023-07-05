أشتية يطالب وزير الخارجية البريطاني بموقف قوي ضد الاحتلال والاستيطان

خلال مكالمة هاتفية..

أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، بحث خلالها العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، والموقف البريطاني الرافض للاستيطان.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل قوة محتلة معتدية على أرضنا وشعبنا، وهذا أمر معترف به دوليا، وينبغي على أقل تقدير إدانة الاجتياح العسكري لمخيم جنين للاجئين، الذي أسفر عن تدمير البنية التحتية للمخيم ومنشآته ومنازله، وقتل الأبرياء واعتقالهم وتهجيرهم.

وقال اشتية: "إن الشعب الفلسطيني هو من يحق له الدفاع عن النفس، ولا يوجد مثل هذا الحق للطرف المحتل والمعتدي" ردا على بيان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأخير.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بموقف قوي من بريطانيا ضد الاحتلال والاستيطان، والانتقال من البيانات إلى الإجراءات، معتبرا أن غياب الأفق السياسي والإجراءات الإسرائيلية هي المتسببة بإشعال الوضع على الأرض.

وتابع اشتية: أن دولة الاحتلال إسرائيل بوجود حكومة متطرفة تدفع إلى مزيد من الاستيطان والتحريض ضد شعبنا، تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، فهذا تهديد وجودي لمشروع الوطني الفلسطيني ولوجود شعب فلسطين بأرضه.

وأكد الوزير البريطاني موقف بلاده الرافض للاستيطان، ودعم حل الدولتين، والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.