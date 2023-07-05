عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال مكالمة هاتفية..

أشتية يطالب وزير الخارجية البريطاني بموقف قوي ضد الاحتلال والاستيطان

رئيس وزراء فلسطين
رئيس وزراء فلسطين محمد أشتية

أجرى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الأربعاء، بحث خلالها العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، والموقف البريطاني الرافض للاستيطان.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن إسرائيل قوة محتلة معتدية على أرضنا وشعبنا، وهذا أمر معترف به دوليا، وينبغي على أقل تقدير إدانة الاجتياح العسكري لمخيم جنين للاجئين، الذي أسفر عن تدمير البنية التحتية للمخيم ومنشآته ومنازله، وقتل الأبرياء واعتقالهم وتهجيرهم.

وقال اشتية: "إن الشعب الفلسطيني هو من يحق له الدفاع عن النفس، ولا يوجد مثل هذا الحق للطرف المحتل والمعتدي" ردا على بيان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأخير.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بموقف قوي من بريطانيا ضد الاحتلال والاستيطان، والانتقال من البيانات إلى الإجراءات، معتبرا أن غياب الأفق السياسي والإجراءات الإسرائيلية هي المتسببة بإشعال الوضع على الأرض.

وتابع اشتية: أن دولة الاحتلال إسرائيل بوجود حكومة متطرفة تدفع إلى مزيد من الاستيطان والتحريض ضد شعبنا، تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، فهذا تهديد وجودي لمشروع الوطني الفلسطيني  ولوجود شعب فلسطين بأرضه.

وأكد الوزير البريطاني موقف بلاده الرافض للاستيطان، ودعم حل الدولتين، والعمل مع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام بالمنطقة.

احتلال إسرائيل استيطان البنية التحتية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. شوف درجاتك

أوائل الدبلومات الفنية 2023 ... والنتيجة برقم الجلوس عبر هذا الرابط

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على موقع وزارة التعليم

ظهرت الآن .. رابط نتيجة الدبلومات الصناعية 2023 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.. اعرف درجاتك من هنا

1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

أوائل الدبلومات الفنية 2023.. 29 طالبا على مستوى الجمهورية معظمهم «بنات»

ترشيحاتنا

الأرز بـ 21 جنيهًا.. الغرف التجارية تزف خبرًا سارًا للمواطنين

الحق سجل في تطبيق إنستجرام المنافس لتويتر قبل أي حد..ميزة جديدة في موبايلات شاومي تجعلها تتفوق على iPhone

السبب مجهول.. انفجار كبير بمحكمة في كييف

وزير داخلية فرنسا يعلن نهاية الاضطرابات وأعمال الشغب في جميع أنحاء البلاد

فرنسا.. تجار المخدرات لعبوا دورا كبيرا في وقف أعمال الشغب

«ضيوفنا في الأقصر».. موقف إنساني من شيخ الأزهر مع سيّاح على الطائرة|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشيرة إسماعيل تكشف أسرارها بعد غياب (1) : اتخذت قرار الحجاب فى الشارع ومجلس قيادة الثورة اجتمع في منزلنا بسبب وفاة أبويا

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

4 أعشاب رخيصة تمنع دخول الحشرات للمنزل نهائيا

زجاجة الماء بـ200 جنيه|جوري بكر تستغيث من الساحل الشرير.. وهذا أول تحرك رسمي

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 300 شاب وفتاة

سطلانة تغزو العالم..أغنية الأهلي تحلق في سماء قطر وإسبانيا والمغرب وهندسة طنطا «فيديوجراف»

أمام سفارتها ببريطانيا.. إشعال النار في علم السويد ردا على واقعة حرق المصحف

اتشتمت ولن اعتذر.. أحمد سعد يكشف الحقيقة الكاملة في أزمة تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ