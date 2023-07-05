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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لتبادل الخبرات والمعرفة.. وزير الشباب والرياضة يصل الجزائر لحضور دورة الألعاب العربية

صدى البلد

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الجزائر في زيارة رسمية؛ لحضور دورة الألعاب العربية بالجزائر، ومناقشة عدد من ملفات العمل والاهتمام المشترك مع عدد من الدول المشاركة بالدورة.

كان في استقبال الوزير، سفير مصر لدى الجزائر مختار جميل توفيق وريدة، والأمين العام لوزارة الشباب والرياضة بالجزائر طيابي سليمان.


تخلل الحديث مناقشة آليات التعاون بين مصر والجزائر فى مجالى الشباب والرياضة، وأبرز البرامج المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة فى ضوء الحرص على تنمية العلاقات بين البلدين استناداً على العلاقات الدبلوماسية التى تجمع البلدين فى شتى المجالات.

أكد وزير الشباب والرياضة علي متانة وقوة العلاقات الثنائية بين مصر والجزائر في مجال الرياضة والشباب، والعمل علي تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، والتأكيد على أهمية الرياضة في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الدول والشعوب.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن زيارته للجزائر لحضور دورة الألعاب العربية، والعمل علي تعزيز العلاقات الرياضية والثقافية بين مصر والجزائر وعدد من الدول العربية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الرياضة، وتعزيز التضامن العربي والتعاون بين الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، وتشجيع الشباب العربي على ممارسة الرياضة وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز الروح الرياضية والأخوة بين الشعوب العربية.

وتوجه سفير مصر بالجزائر، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي مجهوداته خلال الفترة الحالية في  ملفات الشباب والرياضة بمصر.

وتنطلق منافسات دورة الألعاب العربية اليوم وحتى 15 يوليو الجارى فى 5 مدن مختلفة بمشاركة 3800 رياضى في 20 لعبة هى: «كرة القدم، ألعاب القوى، كرة الريشة، كرة السلة، الملاكمة، البولينج، الجمباز، الشطرنج، الدراجات، السلاح، كرة اليد، كرة الطائرة، الجودو، الكاراتيه، القوارب الشراعية، السباحة، تنس الطاوله، رفع الأثقال والمصارعة».

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