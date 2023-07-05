موجات حر.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن الظواهر المناخية بالأشهر المقبلة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن منظمة الصحة العالمية تتوقع سلسلة من الأحداث المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير وموجات الحر أن تضرب العالم في الأشهر المقبلة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في إفادة صحفية: "سجل العالم يوم الإثنين أكثر الأيام حرارة على الإطلاق في الأشهر المقبلة، نتوقع حدوث عدد من الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الجفاف والفيضانات والأعاصير وموجات الحر التي تضر بصحة الإنسان".

وأضاف أن “الجفاف الذي طال أمده في القرن الأفريقي قد تسبب بالفعل في موجة من المجاعة والهجرة والمرض، ويفرض ضغطًا خطيرًا على الخدمات الصحية”.

وقال: "هذا العام، يعاني ما يقرب من 60 مليون شخص في القرن الأفريقي، الذي يضم 7 دول: جيبوتي وإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان وجمهورية السودان وأوغندا، من نقص في الغذاء".

وحسب منظمة الصحة العالمية، سيواجه أكثر من 10 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاد في عام 2023.