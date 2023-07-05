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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل.. أول قرار من الوكرة القطري بعد ضم حمدي فتحي من النادي الأهلي

حمدي فتحي
حمدي فتحي

قرّر مسئولو نادي الوكرة القطرى إقامة مؤتمر صحفى كبير غداً الخميس بأحد الفنادق الكبرى بدولة قطر لتقديم حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بعد التعاقد رسمياً مع اللاعب لمدة 3 سنوات .

وجاء قرار نادي الوكرة القطري بعد اجتياز حمدي فتحي الكشف الطبي والفحوصات الطبية التى خضع لها اليوم بنجاح.

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بعد ضم حمدي فتحي رسميا.. قرار عاجل من الوكرة القطري

وأتم الأهلي والوكرة اتفاقهما رسمياً بانتقال حمدي فتحي للفريق القطري مقابل 3 ملايين و250 ألف دولار بجانب 20% من نسبة إعادة البيع و500 ألف دولار امتيازات أخرى.

وسينضم حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري، حتى 30 يونيو 2026.

من جانبه أكد الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني للوكرة القطري، أنه كان يتابع حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي كثيرا، وأنه كان الخيار الأول لتدعيم خط وسط فريقه.


وقال لوبيز، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حمدي فتحي لاعب أتابعه منذ سنوات وخاصة في العام الماضي مع الأهلي وأعجبت بمستواه".


وأضاف المدير الفني لـ الوكرة القطري : "لاعب مثل حمدي فتحي سيضيف لنا الكثير في خط الوسط وسنستفيد منه كثيرا ونحتاج لخبراته في المنافسة بدوري أبطال آسيا".


وتابع: "سنرى كيفية توظيف حمدي فتحي في فريقنا".

المدير الفني لـ الوكرة القطري: سنعتمد على فتحي مباشرة 


وأتم: "بالطبع سنعتمد على فتحي مباشرة مع الفريق، وسيكون من لاعبينا الأساسيين".

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