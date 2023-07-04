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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ضم حمدي فتحي رسميا.. قرار عاجل من الوكرة القطري

فريق الأهلي - أرشيفية
فريق الأهلي - أرشيفية

أكد محمد بن فهد، المتحدث باسم نادي الوكرة القطري، أن ناديه سيغلق ملف الصفقات الأجنبية، عقب ضم حمدي فتحي من صفوف النادي الأهلي.

وكان نادي الوكرة القطري، أعلن اليوم الثلاثاء، توصله لاتفاق مع النادي الأهلي، لضم لاعبه حمدي فتحي، خلال الصيف الحالي، وسيتم توقيع العقود عقب اجتياز اللاعب الكشف الطبي.

وقال محمد بن فهد في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:" صفقة انضمام حمدي فتحي ستكون هي الأخيرة في قائمة المحترفين بنادي الوكرة وبالتالي سنكون أغلقنا هذا الملف نهائيًا حتى يتم التركيز بعد ذلك على تحضيرات الموسم الجديد سواء فيما يخص المشاركة في دوري أبطال آسيا أو البطولات المحلية".

تفاصيل صفقة حمدي فتحي:

وأتم الاهلي والوكرة إتفاقهما رسمياً بإنتقال حمدي فتحي للفريق القطري مقابل 3 مليون و250 ألف دولار بجانب 20% من نسبة إعادة البيع و500 ألف دولار إمتيازات أخري.

وسينضم حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري، حتى 30 يونيو 2026.

 

الوكرة الأهلى حمدي فتحي النادي الأهلي محمد بن فهد

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