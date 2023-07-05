يعرفون ما يلزم.. جي بي مورجان يدعم استضافة الإمارات لـCOP28

دعا مسؤول بارز في بنك "جي بي مورجان" الأمريكي، اليوم "الأربعاء"، منتقدي استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ (COP28)، إلى “التوقف”، داعيا إلى منح الدولة المنتجة للنفط، "فرصة لإظهار أنه يمكنها قيادة جهود نزع الكربون عن قطاع الطاقة".

وقال رئيس الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بنك "جي بي مورجان" وبنوك الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، تشوكا أومونا، إن "النقاد في البلدان الغنية يجب أن يمنحوا رئاسة COP28 (رئاسة الإمارات للقمة) فرصة"، بحسب رويترز.

وأضاف: "نعم، الإمارات دولة منتجة للنفط، لكن المملكة المتحدة أيضا تنتج النفط، ولم يقل الناس إن هذا يجب أن يمنعها من الاستضافة في الواقع، يوجد مقر الأمم المتحدة في أكبر منتج للنفط في العالم، الولايات المتحدة".

واستطرد أومونا، وهو سياسي سابق في حزب العمال البريطاني المعارض، أنه التقى بفريق الإمارات المختص بـ"COP28"، معربا عن إعجابه به.

وقال: "إنهم يفهمون قطاعي النفط والغاز ربما بشكل أفضل من غيرهم، فهم يعرفون ما يلزم لإزالة الكربون عن تلك الصناعات، هذا يعني بالتأكيد أن لديهم دورا مهما حقا يلعبونه في العالم، لإيجاد حل لما قد يكون أكبر تحد لنا".