مقرر لجنة الاستثمار: نعمل على وضع إستراتيجيات واضحة لدعم الصناعة

أكد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطني، ليس مجرد كلام ولكن نعمل على وضع إستراتيجيات واضحة، لدعم الصناعة والاستثمار.

وقال صبري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أنه كان هناك ردود أفعال إيجابية وتفاعل من المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب، على جلسات الاستثمار بالحوار الوطني.

تفعيلها على أرض الواقع

وتابع مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أنه تمت الإشادة بالقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار والتأكيد على تفعيلها على أرض الواقع، من أجل القضاء على البيروقراطية والتعقيدات الموجودة.