استشاري تغذية: الحالة النفسية تُؤثر سلبًا على زيادة الوزن

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن البعض لا يتناول الكثير من الأطعمة، ويعاني زيادة في الوزن، والبعض الآخر يتناول الكثير من الطعام ولا يزيد وزنه، وهذا بسبب اختلاف طريقة الحرق من جسم للآخر، معقبًا "ربنا نوع مصادر الحرق داخل جسم كل إنسان".

وتابع "فهمي"، خلال حواره مع ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، أن قلة الحرق تزيد الوزن، والحالة النفسية وتحديد مواعيد ثابتة لتناول الطعام يؤثر على الوزن، مشيرًا إلى أن هناك مسببات مختلفة لزيادة الوزن، فقد يكون ذلك ناشئا من وجود عيب في الغدة الدرقية أو بسبب تناول المزيد من الطعام.

ولفت إلى أن البعض يعتقد بان تناول الطعام "الدايت" أصح طعام، وهذا ليس صحيح على الإطلاق، معقبًا: "هناك جزء كبير من الاطعمة الدايت تجارية، وليس لها علاقة بالأنظمة الغذائية الصحية".

السكر الدايت يصيب بالسرطان

قال الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، إن منظمة الصحة العالمية نشرت مؤخرًا تقريرًا بأن السكر الدايت يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ولذلك علينا أن نتناول الاطعمة المستمدة من الطبيعة بعيدًا عن الأطعمة المصنعة.

وتابع "فهمي"، أن النظام الغذائي السليم من الضروري أن يكون مريح غير مكلف، ولا يحتاج إلى عباءة مالية عالية، لكي يستمر طوال الوقت ، مشيرًا إلى أن النظام الغذائي الصحيح يجب أن يكون أسلوب حياة.

وأشار إلى أن جملة "عصافير البطن بتصوصو" صحيحة، مشيرًا إلى أن خلايا المعدة الفاضية تفرز هرمون الجوع الذي يجبر الإنسان على تناول المزيد من الطعام، وعند امتلاء المعدة بالطعام يتم وقف هذا الهرمون، فيتوقف الإنسان عن تناول الطعام.