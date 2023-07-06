سرعة رياح تجاوزت 145 كم بالساعة.. آثار مدمرة لعاصفة في هولندا

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن أسوأ عاصفة صيفية تضرب هولندا منذ سنوات، وأوضح التقرير توقف حركة القطارات وتأجيل العديد من الرحلات الجوية.

وتابع التقرير أن وسائل إعلام محلية في هولندا أعلنت تسجيل أول حالة وفاة بسبب العاصفة ، وأعلنت الأرصاد الجوية حالة التأهب باللون الأحمر .

وأكمل التقرير أن سرعة الرياح زادت عن 145 كيلومتر في الساعة، مما أدى إلى اقتلاع أشجار وانقلاب مركبات.

وأوضح التقرير أن خدمات الطوارئ حثت المواطنين على التزام منازلهم فيما ألغى مطار أمستردام شيفول أكثر من 400 رحلة جوية..

ولفت التقرير إلى أن الأرصاد في هولندا أكدت أن العاصفة الحالية هي الأسوا منذ عام 2018 .