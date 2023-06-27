عاصفة ترابية وأجواء شديدة الحرارة يصاحبها رطوبة تنتظر البلاد خلال طقس اليوم

يشهد حالة الطقس اليوم، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة مع تقدم ساعات الظهيرة، التي يزيد من الإحساس بها زيادة نسبة الرطوبة في الجو، حيث تسجل الحرارة على الوجه البحري 35 درجة، بينما تسجل 41 درجة في الصعيد.

حالة الطقس اليوم

بحسب محطات الرصد بهيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس حار حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس شديد الحرارة، نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وخلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على الأنحاء كافة.

ويشهد الطقس، زيادة ملحوظة في نسبة الرطوبة نهارا مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية 30 للعظمى والمحسوسة 33 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والمحسوسة 40 درجة.

شمال الصعيد 37 للعظمى والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد 41 للعظمى والمحسوسة 42 درجة.

طقس عيد الأضحى

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد وما أعلنته عن حالة الطقس الأيام القادمة، التي تتزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك، تظل الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، حيث يصل متوسط الرطوبة إلى نسبة 80% ودرجة الحرارة العظمى تصل إلى 42 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد على موعد مع نشاط رياح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق الخميس المقبل، حيث يكون على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

