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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سعيد حسانين: الدولة عملت على استخدام التكنولوجيا الحديثة ووجود المدن الذكية.. فيديو

المدن الذكية
المدن الذكية

أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمرانى، أن الدولة عملت على وجود المناطق الخضراء، مع إستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي يتم إستخدامها في المدن الذكية.

وقال سعيد حسانين، أنه سيكون هناك سلسلة فنادق عالية ستعمل على الإٍستثمار في مصر، خاصة في منطقة سور مجرى العيون، وهو ما سيكون له تأثير إيابي على دفع هجلة الإستثمار في مصر.

 

إزالة بعض المبانى

وتابع إستشاري التخطيط العمراني، أن أن مناطق التجديد العمرانى شهدت إزالة بعض المبانى والمناطق واستبدالها بإسكان من نوع آخر يكون لائق للإنسان المصرى، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على إقامة تنمية بشرية للمواطن المصرى بجميع المناطق وحل المشاكل الخاصة به فى هذه المناطق.

سعيد حسانين التخطيط العمرانى المدن الذكية التكنولوجيا الحديثة تنمية بشرية

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