البيت الأبيض : ضرورة ترميم البنية التحتية لـ جنين بعد هجوم الاحتلال الإسرائيلي

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير ،اليوم الأربعاء، إنه من الضروري ترميم البنية التحتية للمدنيين بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين.

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير على حادثة العثور على الكوكايين في مكتبة البيت الأبيض يوم الأحد أن المنطقة التي عُثر فيها على الكوكايين بالجناح الغربي للبيت الأبيض يزورها العديد من السياح.



وأوضحت المتحدثة باسم البيت الابيض أن الخدمة السرية تحقق في اكتشاف كوكايين بالمبنى والرئيس الأمريكي جو بايدن على علم بذلك.

كما أكدت كارين جون بيير أن الولايات المتحدة تراقب التطورات بشأن محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.