نقيب القراء يتقدم المشيعين لشقيق نعينع في مسجد المواساة بالإسكندرية

قال محمد الساعاتى المستشار الإعلامى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر إن النقابة

برئاسة فضيلة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء تتقدم بأحر التعازي إلى القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع فى وفاة شقيقه المرحوم ا.د. ممدوح أحمد أحمد نعينع.



وأضاف الساعاتي : إن مجلس إدارة النقابة برئاسة فضيلة الشيخ محمد حشاد يعزى القارئ الطبيب أحمد نعينع فى شقيقه رحمه الله رحمة واسعة.

وأوضح الساعاتي أن الشيخ محمد حشاد نقيب القراء أعلن عن عزمه المشاركة فى الصلاة على الجثمان وتشيع الفقيد إلى مثواه الأخير ظهر غدا الخميس من مسجد المواساة بالإسكندرية.



وبالتواصل مع القارئ الطبيب أحمد نعينع لمعرفة تفاصيل العزاء أكد قائلا: العزاء مغلق على فئة معينة من زملائى القراء من مدينة الإسكندرية ممن تتلمذوا على يد الشيخة أم السعد رحمها الله. مؤكدا أن العزاء ليس مفتوحا أمام القراء. وأنه يشكر نقابة القراء والسادة القراء وكل من واساه سواء بالاتصال أو عبر وسائل التواصل الإجتماعى.