عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. مقترح ضريبي لأجل إعادة إعمار مناطق الزلزال

أرشيفية
أرشيفية

قدم حزب التنمية والعدالة الذي يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشروع قانون إلى البرلمان يقترح رفع الضرائب على الشركات من أجل تمويل التعافي من الأضرار الناجمة عن الزلازل القوية التي ضربت البلاد في فبراير.

وأسفرت الزلازل التي هزت جنوب تركيا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.

إجراء عاجل من تركيا لإعادة إعمار مناطق الزلزال

تركيا .. زلزال قوي يضرب ملاطية

وبحسب تقديرات شركات وخبراء اقتصاديين والحكومة، فإن إعادة الإعمار قد تُكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار.

ووعدت الحكومة بإعادة بناء أكثر من 600 ألف منزل لمن فقدوا منازلهم جراء الهزات الأرضية.

ومن بين عدد من الزيادات الضريبية المقترحة، يتضمن مشروع القانون رفع الضريبة على الشركات إلى 25% من 20% حاليا، ورفع الضريبة على البنوك والمؤسسات المالية إلى 30% من 25% حاليا.

وبهدف تشجيع التجارة الخارجية، يتضمن مشروع القانون إعفاء ضريبيا بواقع خمس نقاط مئوية على دخل الشركات من التصدير، وذلك بحسب مشروع القانون المرسل إلى البرلمان.

إعادة إعمار البنوك والمؤسسات المالية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب زلزال تركيا رجب طيب أردوغان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جبروت موظف في بنك| اختلس 70 مليون جنيه من الحسابات.. وحصل على قروض باسم العملاء

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

فاكر نوكيا 2330C .. لو معاك مستعمل هتبيعه بـ 44 ألف جنيه

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%.. اعرف درجاتك الآن

أول رد فعل من كهربا بعد قرار الفيفا بشأن عقوبته

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

إجراء عاجل من تركيا لإعادة إعمار مناطق الزلزال

تركيا .. زلزال قوي يضرب ملاطية

ترشيحاتنا

جمال الغندور: إلغاء هدف الإسماعيلي قرار صحيح.. ولا يوجد ركلة جزاء للدراويش

كيفية صلاة المريض غير القادر على الحركة.. اعرف أسهل طريقة

كولر يجدد طلبه بضم مهاجم برازيلي للأهلي

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب اضطراب الأمواج على الشواطئ وأسعار الذهب تشهد هبوطا.. أخبار التوك شو

نموذج متطور ومساحات خضراء.. الداخلية تهدى أهالى سيوة وحدة مرور جديدة

الأوقاف تصدر تنبيها مهما بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوعي تسكتي وبلغي الطب البيطري.. علامات بالفراخ تؤكد غش التجار

التقيل لسه جاي .. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

جريء وعارٍ.. شاهد مايا دياب بفستان سهرة مثير للجدل

آخر «سقا» مات.. وفاة رجب عبدالحميد بعد 50 سنة برحاب آل البيت يروي ظمأ الناس

فيديو

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

حريق برج إيفل .. هل أشعل متظاهرو فرنسا النار به ؟ اعرف الحقيقة

حرق الإنجيل بعد المصحف الشريف .. ماذا يحدث في السويد ؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ