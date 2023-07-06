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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شكوى من مكبرات الصوت مع الباعة المتحولين بالسرو في دمياط

باعه متجولين
باعه متجولين

أرسل القاريء محمود عبدالهادى التمامى من مدينة السرو التابعة لمحافظة دمياط،شكوى إلى “ بين الناس" بموقع صدى البلد الإخباري.

جاء في شكواه أنه متضرر هو وسكان مدينه السرو من مكبرات الصوت التى بحوزه الباعة المتجولين بالشارع  وتستخدم   من قبل  سيارات الخردة والباعة المتجولين سواء  تجار الخضار  هى تسبب قي احداث أصوات عاليه مزعجة  للسكان صباحا ومساءا.

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وأشار الى ان اغلب السكان من كبار السن وأيضا طلاب الثانويه العامه يتضاربون من أصوات مكبرات الصوت التى يحملها الساعه المتحولين بالشوارع لإعلان عن بضائعهم.

وتابع ان سيارات والتروسيكل الخاص بالباعه تسير أمام مجلس مدينة السرو فى أمن وامان وسلام تام لا يعترضها أحد أين إدارة البيئة  والاشغالات، واين المسئولين عن اشغالات الطريق حيث امتلكت كافة المقاهى والكازينوهات شاطىء كورنيش النيل بمدينة السرو وافترشته بالكراسى والترابيزات . وحرمت المواطن الفقير من الوقوف والتمتع بشاطىء كورنيش النيل بمدينة السرو. ويستلزم على من يرغب فى الجلوس دفع ثمن مشروبات غالية الثمن ، وهذه استغاثة من اهالى مدينة السرو بدمياط.

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