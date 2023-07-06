تعليق ناري من خالد الغندور بشأن حكام الدوري يثير التكهنات

نشر الإعلامي خالد الغندور منشورا بشأن حكام الدوري المصري عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب خالد الغندور : الدوري المصري بحكام اجانب و بمنظومة محترفة لا تنظر الي الوان ستتغير خريطة المنافسة و سيكون الدوري اكثر اثارة و متعة و عدالة.

اقتنص النادي الأهلي ثلاث نقاط غاليه من منافسه الإسماعيلي بهدف وحيد، في المباراة التى اقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ18 المؤجلة بالدوري المصري.

وأحرز بيرسى تاو الهدف التقدم من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة ينفرد النادي الأهلي بصدارة الدوري المصري برصيد 72 نقطة ،وتجمد الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة