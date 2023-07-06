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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

معوض: حمزة علاء مكسب كبير للكرة المصرية..ومواجهة الأهلي والزمالك اختبار قوي لأوسوريو

صدى البلد

 

أشاد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي يقدمه حمزة علاء حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، مؤكدا بأنه حارس جيد رغم عدم مشاركته مع الفريق الأول حتى الآن.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا أعتقد أن سعد الدين سمير سيعود للأهلي، والتفكير سيكون في مدافعين أصغر في السن، ومن الوارد عودة كريم نيدفيد في ظل طريقة مارسيل كولر بالاعتماد على ثلاثي بخط الوسط".

وأضاف: "أفشة أصبح يدافع ويعود مع ثنائي الوسط، وهو الدور المطلوب منه من جانب كولر كي يشارك في المباريات".

وواصل: "لاعبو المنتخب الاوليمبي لم يشاركوا بصفة مستمرة مع أنديتهم باستثناء حسام عبدالمجيد الذي لعب مع الزمالك بسبب بعض الظروف".

وأكمل: "الزمالك سيخوض اختبار قوي أمام الأهلي، بغض النظر عن المباريات الأخيرة التي خاضها أوسوريو مع الفريق الأبيض، لازال لم يخوض أي اختبار قوي والمباريات القوية بالنسبة للزمالك امام الاهلي وبيراميدز".

وتابع: "بيراميدز يضم عناصر قوية في كل المراكز، وحالة مصطفى فتحي والكرتي وباقي اللاعبين رائعة، في ظل غياب عبدالله السعيد ورمضان صبحي".

وأردف: "مواجهة القمة هي الأصعب بالنسبة لـ أوسوريو، ومصلحة الأهلي هي مواجهة الزمالك في افضل حالاته، من أجل اللعب بشكل مفتوح بين الفريقين، وهذه الأمور تساعد في امكانية الفوز بالنسبة للأهلي".

واستطرد: "الأهلي فرصته كبيرة في تحقيق الفوز على الزمالك وحسم لقب الدوري".

وأتم: "الأهلي قادر على الفوز أمام الاتحاد، والزمالك اقرب للفوز على فيوتشر أيضا، ومواجهة المنتخب الاوليمبي صعبة امام المغرب".

الأهلي والزمالك الأهلى أفشة أوسوريو رمضان صبحي عبدالله السعيد ورمضان صبحي

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