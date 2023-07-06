بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

عبر سكان بلدة بريطانية عن استيائهم الشديد من انتشار أسراب الذباب في كل مكان حولهم لدرجة أنهم يخشون فتح النوافذ من حولهم في البيوت وغيرها.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الخميس، قالت ليمينجتون سبا إن أسراب الذباب تمنعهم من الاستمتاع الطبيبة الخلابة من حولهم.

أسباب الانتشار

وعن أسباب انتشار الذباب القرية البريطانية: “يلقي البعض باللوم على درجات الحرارة المرتفعة الأخيرة”، “ويلقي آخرون باللوم على عملية جمع مخلفات الطعام كل أسبوعين مدعين أنها أرض خصبة للبق”.

وقالت دي درينكووتر، وهي أم لأربعة أطفال، تبلغ من العمر 59 عامًا: "الذباب فل كل مكان، ورؤيته كتقلب معدتي، “اشترينا صاعقين كهربائيين وشموع لافندر لكن ذلك لا يحدث أي فرق، فكل غرفة تذهب إليها موجودة هناك”، “أعتقد أن هناك عدة أسباب لتدفق الذباب هذا العام، من تغير المناخ والسماح للمروج والحدائق بالنمو وترك فضلات الطعام في صناديق”.