حفاظا على حياة الأطفال .. مبيدات طبيعية لقتل الذباب

فى كل عام نشهد حالات وفاة عديدة للأطفال بسبب أنواع مختلفة من مبيدات الحشرات الصناعية سواء عن طريق عبثهم بها بالخطأ أو استنشاق بقاياها فى المنزل أو حتى ترسبها على بعض الأطعمة.

وفى نفس الوقت لا يمكن لربة الأسرة الاستغناء عن استخدام مبيدات فى الصيف حيث تزداد الحشرات خاصة الذباب الذي ينقل الأمراض ويسبب الإزعاج

لذا من المهم إيجاد مبيدات حشرية طبيعية فعالة يمكن استخدامها للتخلص من الحشرات دون حدوث أى أضرار صحية للأطفال والكبار.

ووفقا لما جاء فى موقع “thezebra” نعرض لكم طرق طبيعية للتخلص من الذباب للاستغناء عن أى مبيدات حشرية مصنعة .

لعمل مبيد حشري طبيعي من الخل قم بخلط الماء وصابون الأطباق وضعهم فى طبق كبير ثم ضع وعاءًا صغيرًا في المنتصف مملوءًا بخل النبيذ الأحمر.

سينجذب الذباب للخليط ويقع فى المياه الفاسدة ويموت وإذا فقد الماء فقاعاته ، فقط ضع صابونًا إضافيًا في الخليط مرة يوميًا حتى يختفي الذباب.

أما لعمل مبيد حشري من الليمون فأحضر بعض حبات القرنفل وضعها على ثمرة ليمون طازجة فى طبق ممتلئ بالماء وسيتساقط الذباب فيه .

تنبيه: استخدام أى مبيدات صناعية لفترة طويلة أو بصورة متكررة لايضر الأطفال فقط بل يؤذي الكبار والحوامل والمسنين ويعرضهم لمشاكل صحية كثيرة أبرزها أمراض الرئة والسرطان لذا فإذا رغبت فى استخدامها فيجب أن تتوخى الحذر.