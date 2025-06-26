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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على موعد وصول مدرب الزمالك الجديد

الزمالك
الزمالك
منار نور

كشف أحمد حسن عن موعد وصول مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة.

وكتب حسن، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “مدرب الزمالك الجديد يصل القاهرة خلال 72 ساعة تمهيدا لتوقيع العقود”.

وأوضح مصدر داخل نادي الزمالك وجود جلسة مرتقبة في الساعات المقبلة بين جون إدوارد، المدير الرياضى، ووكيل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري.

وقال المصدر لـ “صدى البلد” إن الزمالك يسعى لحسم مصير اللاعب نهائياً بالتراضى، خصوصاً لعدم وجود نية للإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الأبيض بالموسم الجديد.

وأضاف أن اللاعب متمسك بالحصول على القيمة الكاملة لعقده، والذي يمتد لموسمين مقبلين، وهو ما يعقد المفاوضات حتى تلك اللحظة.

وشدد على أن إدارة الفارس الأبيض تحاول الوصول لحل وسط يرضي الطرفين ويجنب النادي الدخول بنزاع قانوني.

الزمالك اكبر قلعة رياضية الاهلي

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