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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تصدره التريند.. تفاصيل جديدة بشأن أزمة حفل أحمد سعد في تونس

الفنان أحمد سعد
الفنان أحمد سعد

كشفت الإعلامية نهاد سمير، التفاصيل الكاملة لأزمة حفل أحمد سعد في تونس، قائلة: إنه تم إنهاء خلافه مع منظمة حفلته الغنائية بتونس زكية المنصوري، بعدما حدث خلاف بينهما بعد حفله بتونس.

وأضافت نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، أن منظمة الحفلة زكية المنصوري قامت بالإعتذار ، وأنها تحترم الفنان أحمد سعد، وأنه كان مجرد سوء تفاهم لأن المعلومات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت خاطئة.

وتابعت: “المنظمة أكدت أيضا أن المبلغ التي قالته أثناء الخلاف كانت تكلفة الحفلة إجماليا، وليس المبلغ الذي أخذه الفنان أحمد سعد”.

وفي نفس السياق، أصدر نقيب المهن الموسيقية مصطفي كامل بيانا جديدا بخصوص أزمة الفنان أحمد سعد، التي حدثت خلال الأيام الماضية مع أحدي منظمات الحفل الغنائي فى تونس .

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