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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني: عرضت على الولايات المتحدة وأوروبا شن الهجوم المضاد في وقت مبكر

صدى البلد

  أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أنه دعا في محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين والقادة الأوروبيين إلى شن الهجوم المضاد في وقت مبكر وانه حاول الحصول على أسلحة لهذا الغرض.
وقال زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/، ردا على سؤال حول سبب تقدم قواته في هجومها المضاد بشكل أبطأ مما كان متوقعا إن : "البطء في الهجوم المضاد يرجع إلى بعض الصعوبات في ساحة المعركة، كل شيء ملغم بشدة هناك، أردت أن يبدأ هجومنا المضاد قبل موعد بدايته بكثير، لأن الجميع أدرك أنه إذا بدأ في وقت لاحق، فسيتم تلغيم مناطق أكبر بكثير".
وأضاف: "أنا ممتن للولايات المتحدة، القائدة في دعم أوكرانيا، لكنني أخبرتهم، وأخبرت القادة الأوروبيين، أننا نود شن هجومنا المضاد في وقت مبكر وأننا بحاجة إلى أسلحة وذخيرة لهذا الغرض. لأنه إذا بدأنا في وقت لاحق، فسنتحرك أبطأ بكثير".
وعلق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، فشل الهجوم الأوكراني المضاد على شماعة "الطقس والأشهر الطويلة" التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع.

 

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