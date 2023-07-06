نصائح لعمل ميكاج خفيف لمناسبات صيف 2023 في المنزل

تعشق المرأة المكياج وتبحث دائما عن كل ما هو جديد في موضة المكياج، وتفضل كل امرأة استخدام نوع المكياج الذي ترغب به إن كان مكياج خفيف للمناسبات أو مكياج ثقيل، وكلاهما تُبين شخصية المرأة.

لذلك نتناول في هذا التقرير بعض النصائح حول كيفية عمل مكياج خفيف للمناسبات الصيفية في البيت يسمح لكِ بإبراز ملامحكِ الطبيعية وإخفاء عيوب بشرتك .. حسب خبير المكياج احمد زهدي .

وأكد في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن هناك صيحات جديدة لمكياج خفيف للمناسبات الصيف 2023 منها :

أحدث صيحة لمكياج خفيف لمناسبات صيف 2023 :

⁃ كحل العيون بألوان النيون يتناسب مع لون عينيكِ يناسب لون أخضر العيون العسلية، ولون وردي وبنفسجي العيون الزرقاء أما العيون الخضراء فإنها تبدو جميلة مع اللون الأرجواني الغامق، وتناسب العيون البنية معظم الألوان خاصةً الذهبي والأحمر والأزرق.

⁃ الحواجب المحددة باستخدام قلم الحواجب لتحديد جوانب الحواجب.

⁃ الشفاه المليئة المحددة بلمسة نهائية من أحمر الشفاه المرطب.

⁃ ظلال أحمر الخدود على الخدود وعظم الخد العلوي يعزز من جمالية ملامح الوجه

⁃ الحد الأدنى من كريم الأساس والكونسيلر باستخدام فرشاة كونسيلر بزاوية تحت العين أو عظم الوجنة أو عظم الحاجب، تتناسب الفرشاة تماماً مع جميع أنواع الكونسيلر وكريم الأساس.

⁃ استخدام أحمر الشفاه الوردي الفاتح لمكياج خفيف للمناسبات في الربيع والصيف.. واستخدام أحمر شفاه غير لامع بلون حيادي وتحديد الشفتين باستخدام قلم تحديد للشفاه بلون محايد أو وردي فاتح.

⁃ إضافة هايلايتر ديوي إلى الجزء العلوي من الخدين لتعزيز بريق مكياج خفيف.

⁃ استخدام البرونزي كظل عيون لإشراقة برونزية طبيعية جنب إلى جنب ملمع شفاه نيود لإطلالة جذابة.

⁃ استخدام الكونتور لجعل عظام الوجنتين كأنها منحوتة بالإضافة إلى استخدام أحمر الشفاه.

خطوات الميكاج الخفيف :

⁃ من المهم اتباع روتين مناسب للعناية بالبشرة قبل وضع المكياج؛ سنضع أولاً مرطب البشرة ثم واقي الشمس إذا لزم الأمر ، استخدمي البرايمر إذا كنتِ تريدين ثبات مكياجكِ لفترة أطول.

⁃ ضعي طبقة من كريم الأساس بدءاً من منتصف وجهك وتوزيعها إلى جميع الوجه بحركة دائرية باستخدام اسفنجة لتوحيد لون البشرة.

⁃ يمكنكِ استخدام خافي العيوب إذا لزم الأمر.

⁃ استخدمي بودرة على كامل الوجه تحديداً في منطقة T (الأنف مع منطقة الجبين) ومنطقة أسفل العينين باستخدام فرشاة البودرة الناعمة.

⁃ ضعي القليل من أحمر الخدود على وجنتيكِ بشكل تصاعدي وصولاً إلى منطقة الصدغ باستخدام فرشاة أحمر الخدود الرقيقة. يمكنكِ استخدام البرونزر للحصول على إطلالة مشمسة.

⁃ اختاري كريم أساس باللون الفضي أو الذهبي فوق عظم الوجنة وفي منطقة الأنف وفي الجبهة حتى تحصلي على الخدود المتوهجة.

⁃ استخدمي برايمر أو خافي العيوب عند القيام بمكياج العيون حتى يدوم طويلاً. استخدمي ألوان العيون تكون هادئة مثل الوردي الفاتح والألوان الترابية، قم بوضع القليل من الظلال على فرشاة لتثبيته على الجفن بحركة دائرية.

⁃ ضعي الكحل ومحدد العيون من الزاوية الخارجية للعين، ثم ارسمي الخط تدريجياً حتى الزاوية الداخلية باستخدام فرشاة مدببة.

⁃ استخدمي للعناية بالحواجب قلم تحديد الحواجب أو صابونة الحواجب أو ظل جفون قريب من لون حاجبكِ.

⁃ ضعي طبقة من الماسكارا لتعزيز منظر رموشكِ، ابدئي من جذور رموشك وحركي العصا حتى الأطراف.

مكياج للشفاه:

⁃ حضري شفتيك ببلسم الشفاه أو مرطب الشفاه قبل وضع أحمر الشفاه.

⁃ ضعي لوناً وردياً أو بنياً أو أي لون تختارينه على الشفاه.