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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فستان أبيض.. بلقيس فتحي تتألق بهذه الإطلالة علي إنستجرام

شمس الكويتيه
شمس الكويتيه

خطفت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي اهنظار متابعيها  بصورة جديدة قامت بمشاركتها مع متابعيها عبرحسابهاالرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بلقيس فتحي بإطلالة جذابة مرتدية فستانا باللون آلافبيض واعتمدت بلقيس فتحي مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها، وتركت خصلات شعرها المنسدلة على وجهها وظهرها بتسريحة إنسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من طول شعرهامما حاز إعجاب متابعيها.



 

طرحت الفنانة بلقيس فتحي أحدث اغنياتها "عرفتوه" مع نفس فريق أغنية انتهي وهما الشاعر  مشاري إبراهيم والملحنعبد العزيز الويس وتوزيع موسيقي على المتروك ومع المخرج  دان حداد. 

ويجمع فيديو كليب بلقيس فتحي الجديد  بين الاستعراض واللوحات المعبرة، و تصدرت تريند عدد من الدول العربيةمنهم الإمارات والسعودية واليمن والكويت والمغرب. 


"عرفتوه" تعتبر تكملة لأغنيتها "انتهى" وتدور في فكره تساؤل طرحته بلقيس من خلال الأغنية ماذا لو عاد معتذرا؛حيث ان الكليب يدور بعد أن انتهت العلاقة مع حبيبها؛ وتتحدث في هذه الأغنية عن عودته معتذرا، لتذكره بكل ما فعلهبها من قبل. 

 

الإمارات والسعودية الدول العربية السعودية واليمن الفنانة بلقيس تسريحة انسيابية فستان أبيض

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