محافظ السويس يستقبل وفد صحة النواب ويهدي رئيس اللجنة درعا تكريميا

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنة وأعضاء الوفد بديوان عام المحافظة والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس في ختام زيارتهم للمحافظة والتي استمرت ثلاثة ايام قام خلالها الوفد بتفقد المنظومة الصحية بمحافظة السويس التي تشهد وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض وفد لجنة الصحة بمجلس النواب علي اللواء عبد الحميد صقر بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه بعض المراكز الطبية والمستشفيات داخل المحافظة بعد جولات ميدانية تفقدية لها خلال زياره الوفد البرلماني للمحافظة كما طالب الوفد سرعة تجهيزات وإعداد وتطوير المراكز الطبية والمستشفيات تمهيدا لإطلاق منظومه التأمين الصحي الشامل في المحافظة .



وقام المحافظ اللواء عبد الحميد صقر بإهداء الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحه درع المحافظة تكريما له.

ويقوم وفد برلماني من لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم بزيارة ميدانية لمحافظة السويس لمتابعة استعدادات المحافظة للبدء في انطلاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالمحافظة التي تأتي ضمن المرحلة الأولي .



لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والتي تتضمن محافظات (بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- جنوب سيناء- الأقصر -أسوان)، بخطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.

ويضم الوفد البرلماني أعضاء لجنه الصحة وكيل اللجنه النائب محمد الوحش والنائبة سهير عبد الحميد والنائبة ايناس عبد الحليم والنائبة امنيه رجب والنائب محمود ابو الخير والنائبة ميرفت عبد العظيم والنائب محمود العزب والنائب احمد دندش والنائب محمود مشعل والنائبة سمر سالم .