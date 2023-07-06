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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 8 أجولة دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية في البداري

ضبط 8 أجولة دقيق
ضبط 8 أجولة دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية بالبداري

أكد اللوء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق الرقابة للتصدي لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة، وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط والقضاء على جميع صور التلاعب وردع كل من تسول له نفسه اﻹضرار بحقوق المواطنين. 

وأشار إلى اتخاذ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة إجراءات وقرارات للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه. 

ووجه رؤساء المراكز والأحياء بشن الحملات الرقابية اليومية الوقوف على مثل تلك المخالفات متابعة توافر السلع الغذائية الأساسية وإحكام الرقابة على الأسواق ورصد أي مخالفات أو أي صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة التنفيذية على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.

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وأوضح محمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري، أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط تم تنفيذ حملة تموينية مشتركة مع إدارة تموين البدارى بمشاركة علاء الناظر، نائب رئيس المركز، وأيمن أحمد على، مدير إدارة تموين البدارى، ومسئولي الإشغالات ومباحث التموين تم خلالها ضبط تجميع 8 أجولة دقيق بلدى استخراج 82%، دون وجه حق بقصد بيعها في السوق السوداء. 

وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم ضبط كمية من السجائر بيع بأزيد من السعر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على السلطات المختصة. 

وأكد حسن مواصلة الحملات للحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص أرقام إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات، ومنها رقم (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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