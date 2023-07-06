القبض على 3 أشخاص لاحتجازهم تاجر فاكهة بسبب خلافات مالية

ضبط رجال مباحث القاهرة 3 أشخاص لإحتجازهم شخص ومساومة أهليته على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه وإعادته سالماً لأهليته بسبب خلافات مالية .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى السيدات بتلقيها إتصال هاتفى من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" عبر الهاتف المحمــول الخاص بزوجهــــا تاجر خضروات وفاكهة مقيم بدائرة القسم ، أشار خلاله المُتصل بإحتجازه لزوجها بسبب خلافات مالية بينهما قيمة بعض المزروعات على أن يقوم بإطلاق سراحه فى حالة رد المبلغ ، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه فكهانى مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس .

بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وإحتجاز المجنى عليه داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وتم بإرشاده ضبط شخصين وبصحبتهما المجنى عليه داخل المخزن ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.