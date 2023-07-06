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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأولى على الجمهورية في التعليم الفندقي: مكنتش مصدقة.. وأتمنى عمل مشروع خاص

ندى أيمن
ندى أيمن

قالت الطالبة ندى أيمن عشري، الأولى على مستوى الجمهورية في التعليم الفندقي، إنها لم تتوقع أن تحصل على المركز الأول، لكنها كانت تتوقع أن تكون من الأوائل على مستوى المحافظات والمدرسة.

وأضافت "أيمن"، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: “نجاحي توفيق من الله، ” دعموني أهلي، وفي المدرسة شجعونا ولم يبخلوا عنا بأي شيء، ونائب مكتب الوزير اتصل بي وأخبرني بحصولي على المركز الأول، في البداية لم أصدق ما سمعت، اعتقدت أن هناك شخصا يمازحني، كانت صدمة بالنسبة لي".

وتابعت "عندما انتهيت من أداء الامتحانات كنت أعلم جيدا، بأني سأحصل على نسبة نجاح مميزة، لكني لم أكن متأكدة من أنني سأكون الأولى على الجمهورية.. لم أحسب الدرجات ولم أهتم بالتوقعات، عملت اللي عليّ وكنت بسيب الباقي على ربنا".

وأكدت: "أتمنى الاستمرار في دراسة السياحة، ولو أمكن أن نختار كليات من خارج التنسيق فإني سألتحق بكلية الألسن، وأتمنى الانخراط في سوق العمل وأن أشتغل بفندق، وأن يكون لي مشروع خاص حتى أترجم كل ما تعلمته على أرض الواقع، لديّ شغف كبير بالحلويات والمخبوزات، وأتمنى فتح كافيه صغير يقدم أشياءً بسيطة بأسعار مناسبة للكل".

وأوضحت: "طوال الثانوية العامة حتى الترم الثاني من السنة الأخيرة لم أكن أحصل على أي دروس، وفي آخر شهرين فضلت الانضمام إلى نظام المجموعات من أجل تطوير قدراتي واكتساب المزيد من الثقة، وكنت حريصة على الفصل بين الدراسة وحياتي، فأنا أحب الطبخ وأحب تعلم اللغات، وبدأت تعلم اللغة التركية".

 

 

الأولى التعليم الفندقى المحافظات الدرجات دراسة السياحة

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