الوقت قليل.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أدى نحو 3425 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة في محافظة البحر الأحمر، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك في إطار توزيعهم على 13 لجنة امتحانية موزعة على 7 إدارات تعليمية في مختلف مدن المحافظة.

تم تنفيذ الامتحان وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والأمنية اللازمة، بهدف ضمان سلامة الطلاب والهيئة المشرفة على الامتحانات.

وقد تباينت آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وأكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان سهلاً بشكل عام ويتناسب مع مستوى الطلاب المتوسط، حيث كان يتطلب التركيز فقط.

من ناحية أخرى، أعرب عدد آخر من الطلاب عن صعوبة الأسئلة وصعوبة الإجابة عليها في الوقت المحدود المتاح وهو 3 ساعات.

وأشاروا إلى ضرورة توفير وقت إضافي للامتحان، حتى يتسنى لهم التعبير عن معرفتهم الكاملة في المادة.

من جهته، أكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن جميع اللجان الامتحانية سارت بسلاسة وهدوء، ولم ترد أية شكاوى بشأن سير الامتحانات.