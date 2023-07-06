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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

3 ساعات نهى النبي عن الصلاة فيها.. اعرف السبب

صدى البلد

3 أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهم، وهذه الأوقات الثلاثة ذكرها عقبة بن عامر في الحديث المشهور حين قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي  فيهن أو نكبر فيهن موتانا. 

والدليل على ذلك حديث عُقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: "ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ينهانا أن نُصلِّي فيهنَّ، أو أن نقْبُر فيهن موتانا: حين تطلُع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تَميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ - أي: تميل إلى جِهة الغروب - الشمس للغروب حتى تغرب))؛ رواه مسلم (831).

الحكمة من نهى النبي عن الصلاة في هذه الأوقات

ذكرها النبي في حديث آخر فقال صلى الله عليه وسلم ((إنَّ الشمس تطلُع بيْن قرني الشيطان، فإذا ارتفعتْ فارقها، فإذا كانتْ في وسطِ السماء قارنَها، فإذا زالتْ فارقها، فإذا دنت للغروب قارنَها، فإذا غربتْ فارقها، فلا تصلُّوا هذه الساعات الثلاث)). 

والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هى صلاة التطوع .

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أوقات منهي عن الصلاة فيها .. قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك أوقاتا منهي عن الصلاة فيها، مشيرًا إلى أن المنهي عنه هو الصلوات التي تكون بغير سبب.

وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال : هل هناك أوقات منهي عن الصلاة فيها؟ أن هناك 5 أوقات منهي عن الصلاة فيها وهي بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، وقبل أذان الظهر بربع ساعة إلى الأذان، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، مضيفًا: ولحظة شروق الشمس ولحظة غروبها.

وأوضح أن هناك بعض الفقهاء كالشافعية قد استثنوا من هذه الاوقات حالتين، الأولى: الصلاة في حرم مكة، مستشهدين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ، وصلى أي ساعة أحب من ليل أو نهار»،  والأخرى هي الصلاة قبل أذان الظهر بربع الساعة لكن في يوم الجمعة.

الحكمة من نهى النبي عن الصلاة فى هذه الاوقات ما هي الاوقات المنهى الصلاة فيها

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