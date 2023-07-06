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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن: التطبيق الإلكتروني لتسجيل السيدات ذوات الإعاقة أصبح قيد التشغيل

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من إصلاح العطل الفني الذي حدث في التطبيق الإلكتروني الذي كانت قد أطلقته بهدف تسجيل وحصر السيدات ذوات الإعاقة.

يأتي ذلك  في إطار حرص الوزارة على استكمال قواعد بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، وبصفة خاصة النساء سعياً لكفالة حقوقهم المتكاملة وتحسين جودة حياتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التطبيق الإلكتروني يحمل عنوان " https://wdis.moss.gov.eg/WERD/OnlineRegistration/OnlineHome " ويهدف التطبيق الذي بادرت الوزارة بإطلاقه إلى تسجيل كافة بيانات النساء ذات الإعاقة لرصد أوضاعهن الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والعملية، وطبيعة العمل، ومصادر حمايتهن الاجتماعية والتأمينية، وغيرها من البيانات.

أعلنت الوزارة منذ أيام أن الحصر وصل إلى 180 ألف سيدة حتى آخر يونيو 2023، وجاري استكماله حتى نهاية شهر سبتمبر.

وأثنت الوزارة على الجهد الذي تبذله الرائدات الاجتماعيات في مختلف محافظات الجمهورية في إجراءات الحصر والتسجيل لمن لا يستطيع التسجيل الإلكتروني من النساء ذات الإعاقة.

وأشارت القباج إلى أن السيدات التي تم حصرهن من قبل سواء للحصول على الدعم النقدي "كرامة" أو لاستخراج بطاقة خدمات متكاملة، لن يقمن بالتسجيل مرة أخرى على التطبيق، حيث انتهت الوزارة بالفعل من تسجيل كافة بياناتهن.

سرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني

وتناشد الوزارة السيدات ذوات الإعاقة بسرعة التسجيل على التطبيق الإلكتروني كي يتسنى دراسة أوضاعهن، في ظل حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع التشريعات ذات الصلة ومع الموازنة العامة للدولة.

جدير بالذكر أنه قد تم تشكيل لجنة مصغرة لرصد المواد المُختلف عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، لمراجعة تلك المواد وإعادة قراءتها بمنهجية عادلة لجميع أنواع الإعاقات بدرجاتها المتدرجة والمتنوعة كل طبقاً لقدراته ولمستحقاته بما يعظم الاستثمار في طاقاته لمصلحته الفضلى وللصالح العام.

التضامن إصلاح العطل الفني التطبيق الإلكتروني السيدات ذوات الإعاقة نيفين القباج

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