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برلمان

برلمانية: الروشتة المكتوبة بخط اليد دليل على الطبيب لإثبات حق المريض حال الخطأ

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

قالت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الروشتة الطبية المكتوبة بخط اليد تعتبر بمثابة دليل يؤخذ على الطبيب لو أخذ علاج خطأ يساعده فى رفع أى دعوات قضائية.

وأشارت سعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الروشتة الطبية المكتوبة بخط اليد مثل بصمة اليد ، وتكون بمثابة مراقبة للطبيب حول ما تم صرفه من أدوية ، ولكن الروشتة الرقمية لن يستطيع المريض أن يستخدمها لمساءلة طبيب معين قضائيا حال حصوله على علاج خاطىء.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الروشتة المكتوبة بخط اليد تساعد المريض فى الحصول على حقوقه وستحفظ العلاقة بين الطبيب والمريض.

واختتمت: لو كان هناك تصور شامل لوجود روشتة متطورة تضمن الحفاظ على العلاقة بين الطبيب والمريض وتسهل اجراءات التقاضى لو حصل المريض على علاج خاطىء من الطبيب فإنها ستؤيد هذه الروشتة المتطورة.

وكانت قد تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لإلغاء روشتة الأطباء التقليدية "المكتوبة" وتعميم الروشتة الطبية الرقمية على جميع الأطباء في مصر.

وقالت النائبة، في مقترحها: “ونحن في طريقنا نحو الرقمنة والذي قطعنا فيه شوطًا كبيرًا، يجب أن تصل الرقمنة إلى القطاع الطبي في مصر، ومن ثم آن الأوان لإلغاء الروشتة المكتوبة بخط اليد والاعتماد بدلًا منها على الروشتة الإلكترونية”.

وكشفت أن الكتابة المشوهة للأدوية على الروشتة الطبية التقليدية، قد تؤدي إلى خطأ جسيم بأن يعطي الصيدلي دواءً مختلفًا للمريض، مع وجود آلاف الأنواع من الأدوية، بخاصة إذا كان هناك ضغط في العمل أو صيدلي صغير غير متمرس، فيضع نفسه والطبيب أيضا في مسئولية خطيرة في هذه الحالة، لافتة إلى أن الروشتة المطبوعة إلكترونيًا تضمن تفادي صرف أدوية خاطئة وتحافظ أكثر على حياة المريض.

وأضافت أن الروشتة تُعد أولى خطوات العلاج، غير أنها قد تصبح كارثة تهدد حياة المريض، إذا كانت مكتوبة بخط سيئ وتعثر الصيدلى في قراءتها أو تشابهت عليه الأحرف فصرف دواءً للمريض غير الذي يقصده الطبيب، فإذًا الحل الجذري يكون بالروشتة المطبوعة إلكترونيًا.

واستندت عضو مجلس النواب إلى دراسة صادرة عن المعهد الوطني لكلية الطب والأطباء في الولايات المتحدة؛ فإن الأخطاء الناتجة عن صرف روشتات الأدوية المكتوبة بخط اليد من أطباء، بشكل غير مفهوم، تتسبب في وفاة نحو 7 آلاف شخص سنويًا في أمريكا، كما أن نحو نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ.

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