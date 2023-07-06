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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصرية تشارك في تحكيم بطولة العالم لكمال الأجسام.. تفاصيل

مرام سعيد
مرام سعيد

غادرت المحكمة الدولية مرام سعيد للأردن لتشارك في بطولة MR.universe للهواة والمحترفين لكمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك والفيتنس تشالنج للهواه والمحترفين  المقامة في عمان الأردن خلال الفترة من ٦ل٩من الشهر الحالي في جامعة عمان بمشاركة عدد من الدول العربية والأوربية على رأسها مصر.

ولقد تلقت مرام دعوة من اللجنة المنظمة للبطولة كونها أول سيدة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على شارة التحكيم الدولي من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه وذلك بعد أن قامت بإدارة العملية التحكيمة بنجاح في البطولة الأفروعربية للفيتنس تشالنج التي اقيمت في شهر ١٢ / ٢٠٢٢ في استاد القاهره الدولي ،وهي اول بطولة  ينضم فيها العنصر النسائي للاتحاد المصري.

وقد أعربت مرام، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي سيشارك فيه مجموعة متميزة من الأبطال المصريين والعرب بالاضافه لأبطال من كل أنحاء العالم في الهواه والمحترفين.

وقالت مرام إنها فخورة بتمثيل مصر في كل المحافل الدولية وسوف تكون علي قدر كبير من المسئولية.

كما وجهت “مرام” الشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم للسيدات وللدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربي والافريقي ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقه البدنيه على ترشيحه الدائم وثقته الكبيره به ولوزير البترول المهندس طارق الملا وزير البترول حيث ان مرام ابنة قطاع البترول.

يذكر أن مرام تعمل مقدمة برامج وصحفية رياضية.

مرام سعيد الأردن كمال الأجسام عمان الاتحاد الدولي لكمال الأجسام

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