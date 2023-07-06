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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعد ترامب يرفض الاعتراف بالذنب في قضية الوثائق السرية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن أحد مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يحاكم معه في قضية الوثائق السرية، رفض الاعتراف بالذنب في محكمة بميامي.

وحسب شبكة “سي إن إن”، "رفض والت نوتا، مساعد الرئيس السابق دونالد ترامب، اليوم الخميس، الاعتراف بالعديد من التهم المتعلقة بالتعامل غير السليم مع الوثائق السرية في مار إيه لاجو”.

كما تم اتهام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، ومساعده السابق والت نوتا، بعرقلة التحقيق.

وفي وقت سابق، كشف تسجيل صوتي مسرب احتفاظ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بوثائق سرية، وفق ما ذكرت  شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وفضح تسجيل صوتي ترامب، حيث عقد اجتماع في عام 2021 وأقر خلاله بأنه يحتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، بشأن هجوم محتمل على إيران.

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تضمن  التسريب الصوتي، تفاصيل جديدة من المحادثة التي تعد جزءا مهما من الأدلة في لائحة الاتهام الموجهة ضد ترامب بسبب سوء تعامله مع المعلومات السرية.

دونالد ترامب ميامي الرئيس الأمريكي السابق قضية الوثائق السرية

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