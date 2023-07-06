«اتهام صريح».. أول تعليق من ترامب على اكتشاف الكوكايين في البيت الأبيض

اتهم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ونجلة هانتر بايدن بالمسؤولية وراء وجود الكوكايين في البيت الأبيض.

وتساءل ترامب عبر منصته الخاصة "تروث" قائلا: "هل يعتقد أي شخص حقاً أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض، القريب جداً من المكتب البيضاوي، مخصص لاستخدام أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟

كما ذكرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المعروف بفضائح تتعلق بالمخدرات والفساد، كان في البيت الأبيض قبل وقت قصير من اكتشاف مسحوق أبيض هناك، ووفقًا لبيانات أولية تبين أنه كوكايين.

وقالت نيويورك بوست، إن هانتر بايدن، الذي اعترف سابقا بأنه مدمن على الكوكايين، كان في البيت الأبيض يوم الجمعة قبل أن يذهب مع والده لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، أن عائلة الرئيس الأمريكي لم تكن متواجدة في البيت الأبيض، حين تم اكتشاف المخدرات في مقر يؤمه الزوار نهاية كل أسبوع.

وقالت إن بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن وعائلتهما لم يكونوا متواجدين هنا في نهاية الأسبوع، وتابعت: “غادروا يوم الجمعة ولم يعودوا إلا البارحة".

وأعلن البيت الأبيض أن الأدلة الظرفية، على الأقل، تشير إلى أن المسئولية تقع على زائر، وليس على أحد على صلة بعائلة بايدن.